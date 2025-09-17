関東地方あす（１８日）昼前から大気の状態が不安定に 気象庁によりますと、関東地方では、１８日午後は、低い土地や地下施設の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒するよう呼びかけています。 【画像をみる】3時間ごとの雨と風のシミレーション17日昼ごろから大気の状態が不安定に ［気象概況］（9月17日午後4時19分発表）前線が華中から朝鮮半島や日本海を通って東北地方にのびています。この前線は、１７日は