地域の防災や減災につなげようと、日本郵便とRSKが災害時に情報を共有するための連携協定を結びました。 【写真を見る】日本郵便とRSKが連携協定自然災害への対応力の向上へ被災地の郵便物の取り扱いに関わる情報など【岡山】 協定は、日本郵便中国支社とRSK山陽放送が、自然災害への対応力の向上を目的に締結したものです。災害時に郵便局で撮影された被害状況の映像をRSKに提供することや、被災地の郵便物の取り扱いに関わ