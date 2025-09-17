J1アビスパ福岡は17日、U―18（18歳以下）所属のFW前田陽輝（16）とプロ契約したと発表した。5月にトップチームの公式戦でプレーできる2種登録となり、出場と得点でクラブのJリーグ公式戦最年少記録を更新。主に右サイドで、体の強さを生かした突破を得意とする。福岡市東区のクラブハウスで会見した前田陽は福岡一筋の城後寿が目標といい、「少しでも貢献したい」と話した。また、4月にプロ契約を結んだMF武本匠平（17）も