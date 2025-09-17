◆ソフトバンク―西武（17日、みずほペイペイドーム）3連敗中の西武は源田壮亮を9番から8番に上げ、捕手には4試合ぶりに炭谷銀仁朗を起用した。先発の武内夏暉は左下腿（かたい）打撲での離脱から約1カ月半ぶりの1軍マウンド。みずほペイペイドームでは今季2戦2勝、防御率0・75と好相性だ。【西武のソフトバンク戦スタメン】1中西川愛也2二滝澤夏央3右外崎修汰4一ネビン5左渡部聖弥6三山村崇嘉7指