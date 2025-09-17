福岡県警田川署は17日、田川市川宮の道路上で16日午後4時40分ごろ、一人で下校中の女子中学生が見知らぬ男から学校名を聞かれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40歳くらいで身長160程度の小太り。パーマをかけた黒髪で黒色長袖シャツ、色不明長ズボン着用、緑色のリュックサック所持。