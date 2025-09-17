＜日本シニアオープン事前情報◇17日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞昨年、5年ぶりの日本ツアーVをシニアメジャーで飾ったチェ・ホソン（崔虎星/韓国）が、ディフェンディングチャンピオンとして参戦する。【連続写真】とりゃ！くるりと回る虎さんスイング16日には、ナショナルオープン恒例の“チャンピオンズディナー”に参加した。前年Vの選手はスピーチを行うことになっており、当日まで日本語の発