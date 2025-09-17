＜Norton Next Generation Tournament最終日（一日競技）◇17日◇富士桜カントリー?楽部（山梨県）◇6193ヤード・パー72＞2週間前に男子ツアー「ロピア フジサンケイクラシック」が行われた難関コースで、一日競技の『マイナビネクストヒロインゴルフツアー』第9戦が行われた。【写真】これが“飛距離モンスター”のドライバースイングだ！優勝は平均飛距離265ヤードの飛ばし屋、郡山瞳（24歳）。5アンダーで混戦を抜け出し、う