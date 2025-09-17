長崎市の崇福寺で17日から中国伝来のお盆「中国盆」が始まりました。 先祖の霊を盛大に迎えようと、さまざまな供養が行われています。 （栗山真乙アナウンサー） 「ランタンや垂れ幕の装飾で、華やかな崇福寺となっています」 中国の福建省から移り住んだ華僑の人たちの菩提寺である、長崎市の「崇福寺」。 旧暦の7月26日から3日間にわたって行われる「中国盆」には、 約400年の歴史があります。