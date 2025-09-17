広島・三原市の中学校で、今シーズン初めてとなるインフルエンザによる学級閉鎖が確認されました。 広島県によりますと９日と１０日、三原市の中学校２クラスで、インフルエンザによる学級閉鎖が報告されました。 発熱や関節痛などの症状が確認され、生徒あわせて２１人がインフルエンザと診断されたということです。いずれの生徒も軽症です。 ９月９日にシーズン初めての学級閉鎖が報告されたのは、過去１０年間で