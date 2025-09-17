広島市安佐北区の安佐動物公園で１７日、先月誕生したマルミミゾウの赤ちゃんが一般公開されました。 安佐動物公園にずらりとできた長い列！ 公開の瞬間「おおお！かわいい！」 絶滅の恐れがあるとされるマルミミゾウの赤ちゃん。１７日から一般公開が始まりました。 鼻を使って草を持ち上げたり、母親「メイ」の母乳を飲んだり。 訪れた人「ちっちゃい！かわいいね」 赤ちゃんが生まれたのは先月５日。 職員「出産４時５５