自民党総裁選への立候補を表明している小林鷹之衆院議員（50）が17日、都内の議員会館でスポーツ紙の合同インタビューに応じ、中学3年生になる娘との付き合い方に苦労する父親らしい姿を垣間見せた。娘が成長するにつれて「もっと会話をしたいんですけど、妻を通じてという場合が多くなって…」と、世の中の父親と同様の悩みを口にした小林氏。昨年の総裁選の時は「パパみたいないい加減な人が総理の国なんて！」と厳しい言葉