巨人の阿部慎之助監督巨人の山口寿一オーナーが17日、来季が3年契約の最終年となる阿部慎之助監督の続投を明言した。阪神に大差をつけられてリーグ2連覇を逃した今季の戦いを踏まえ「来年もちろん、阿部監督で立て直してもらう」と語った。東京都内でのオーナー会議後に取材に応じた。チームは2位でのクライマックスシリーズ進出を目指して奮闘中。「せめてもの意地を見せてもらいたいということ」と期待を込めた。オーナー会