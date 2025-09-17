学校法人白百合学園（東京）は17日、運営する仙台白百合学園小（仙台市）を2027年4月から男女共学化すると発表した。同校によると、北海道・東北地方で唯一の私立女子小学校。男女共同参画や共学志向の高まりを踏まえ、理事会で決定した。同校は「カトリック教育の機会を男子にも提供し、教育の質の維持と向上に向けて、規模を確保する」としている。募集定員は現在と同程度を維持し、1学年50人を予定する。今後トイレなどの設