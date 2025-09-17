立憲民主党の野田代表は17日、都内で行った講演で物価高対策などをめぐって、「党首間で課題を整理をすることが大事だ」と述べ、石破総理に対し早期に党首会談を開催するよう求めました。立憲民主党野田佳彦 代表「国内の政治課題が山積しているので、これらの課題を一つでも二つでも解決をする、あるいはそのための道筋をつけるために在任期間中は目一杯働いてもらわなければいけない」立憲民主党の野田代表は、▼立憲が提