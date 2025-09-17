アメリカが日本からの自動車への関税を15%に引き下げたことをうけ、日本貿易会の安永会長は「競争という意味で不安は解消された」と評価しました。日本貿易会安永竜夫 会長「（EUなどに）劣後しない条件が確認された。15%という数字は大きいわけですが、競争という意味では不安は解消された」トランプ政権はきのう、日本からの自動車や自動車部品にかける関税を27.5%から15%に引き下げました。大手商社などがつくる日本貿易