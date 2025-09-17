地元が猛反発する中での訓練強行です。在日アメリカ海軍は、空母艦載機部隊による離着陸訓練を、山口県のアメリカ軍岩国基地で25年ぶりに行いました。滑走路を空母の甲板に見立て、着地した瞬間にすぐに飛び立つ「タッチ・アンド・ゴー」を繰り返し、周辺には約3時間、騒音が鳴り響き続けました。この訓練は通常、太平洋上の硫黄島で実施されますが、火山の噴火活動が続いていることから、アメリカ軍は17日〜26日まで予備地の岩国