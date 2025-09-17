【さくなばーす】 2026年 発売予定 価格：未定 さくなゲームズは9月17日、VTuber・結城さくなさん主演&プロデュースの育成シミュレーション「さくなばーす」の公式サイトを公開した。 本作は、「結城さくな」をプロデュースして自分だけの最高のVTuberに育てていく育成シミュレーション。2026年発売予定で、対応機種はNintendo