気象庁によると、フィリピン付近にある熱帯低気圧aと、フィリピンの東にある別の熱帯低気圧bは、今後「強い台風」に発達する予想です。熱帯低気圧は台風のたまごとも呼ばれます。18日（木）から27日（土）までの雨・風シミュレーションは画像で掲載しています。熱帯低気圧a 18日には台風に発達する予想 フィリピン付近の熱帯低気圧aは、17日15時にはルソン島付近にあって、１時間に15キロの速さで北北西に進んでいます。中