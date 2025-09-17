■園の雰囲気は変わったけれど…その翌日から、園の雰囲気はほんの少しだけ変わった。けれど、そこに“本音”はなかった。私も彩乃さんと顔を合わせても、挨拶以上の言葉は交わさなくなった。彼女もまた、私を避けるように振る舞っていた。仲直り、なんてできるはずがなかった。でも――これ以上、子どもたちに影響が出るのは避けたかった。表面上の和解。静かに距離を取りながら、同じ園で過ごしていくための“妥協”。■胸の奥に