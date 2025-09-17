福岡県内は、去年より2か月ほど早くインフルエンザの流行期に入っています。県医師会は17日の会見で、早めのワクチン接種を呼びかけました。■福岡県医師会・稲光 毅 常任理事「例年より早いタイミングで流行が広がっていると。感染の拡大があることは、可能性としてあり得ると思います。」7日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者は、1医療機関あたり1.2人で流行入りの目安となる「1人」を超えました