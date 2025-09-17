34年ぶりの東京開催で話題の「世界陸上」が熱い。TBS系で生放送もされているが、競技と併せて注目されているのが、俳優の織田裕二（57）がスペシャルアンバサダーとして”復活”していることだ。【もっと読む】世界陸上「前髪あり」今田美桜にファンがうなる 「中森明菜の若かりし頃を彷彿」の相似性織田は1997年アテネ大会から2022年オレゴン大会まで25年間、13大会連続で世界陸上のメインキャスターを担当していたが、22年で