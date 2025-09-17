【次世代バラエティー女王を探せ！】#5丹生明里は幅広い世代から愛される「おもしろかわいい、しっかり者」菅田愛貴（超ときめき♡宣伝部）◇◇◇令和に入ってアイドル界のトレンドになっているのは、超ときめき♡宣伝部やFRUITS ZIPPERなど「KAWAII LAB.」発グループに代表される、SNS特化型のアイドルグループ。FRUITS ZIPPERのメンバーでは仲川瑠夏がバラエティーで活躍する一方、超ときめき♡