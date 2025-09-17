【碓井広義テレビ 見るべきものは!!】藤木直人「最後の鑑定人」彼の新たな代表作となりそうなドンピシャの役柄夜ドラ「いつか、無重力の宙で」（NHK）が、いい出足を見せている。主人公は大阪の広告代理店で働く30歳の望月飛鳥（木竜麻生）。社内では「できる人」と評価されているが、実際は「便利な人」として仕事に忙殺される毎日だ。ある日、高校時代の友人・日比野ひかり（森田望智）が現れる。天文部の仲間だったが、