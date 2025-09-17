巨人・森田駿哉投手が４勝目を目指して１８日のヤクルト戦（神宮）で先発する。今季４度目の対決を前に、１７日は敵地で最終調整。「毎回同じようなスタイルだと打たれますし、向こうも自分のボールに慣れてきていると思う。それを上回れるように、いろいろプランを立てながらやっていきたい」と気合をにじませた。２位でのクライマックスシリーズ進出を狙う阿部巨人。「負けられない試合なので一人一人気迫を持って打ち取れる