餃子の王将は、2025年9月16日から30日までの期間限定で、「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」のスタンプを、通常時の2倍押印する『スタンプ2倍押し!!』を実施しています。会員カードやオリジナルグッズを手に入れやすくなる王将では2025年12月14日まで「2026年版ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を開催しています。集まったスタンプの数で、会計が毎回5％割引になる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード」