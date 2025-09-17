◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第１節Ｇ大阪―東方（１７日・パナソニックスタジアム吹田）Ｊ１のＧ大阪が、ＡＣＬ２第１戦目となる東方戦のスタメンを発表した。Ｇ大阪が、２０２１年以来となるアジアの舞台に帰ってきた。０８年には優勝も果たしている大会。初戦にはベテランＧＫ東口順昭や、三浦弦太ら経験豊富な選手たちがスタメン。ＭＦ倉田秋、ＦＷ宇佐美貴史も切り札として待機する。Ｕ―１８に所属しており、今季は２種