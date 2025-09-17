◆大相撲秋場所４日目（１７日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭２枚目・阿炎（錣山）を押し出し、４連勝とした。横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に突き落とされ、初黒星となった。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭筆頭・玉鷲（片男波）を突き落とし、３勝目とした。関脇・霧島（音羽山）は、西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）を上手出し投げ、４連勝。大関昇進を目指す関脇・若