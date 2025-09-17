タレントの井上咲楽（25）が15日、自身のインスタグラムを更新。旬のさんまを炭火で焼き上げた“ワイルド”な実家ごはんを披露し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「あー美味そう!!」“ワイルド”に炭火で焼いたさんまが並ぶ実家の食卓※3枚め井上の実家は栃木の山中で、自然豊かな環境にある。直近に“里帰り”をしたようで、投稿では「秋刀魚を実家で炭火で焼いてもらった 外はまだ暑いけど味覚は秋になってきた