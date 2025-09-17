3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が、11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』のトリを務める。17日に発表された。【画像】BE:FIRST、ENHYPENなど、豪華アーティストが出演！同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CA