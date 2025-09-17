英ＣＰＩは前年比３．８％の高水準、英中銀金利据え置きの見方を後押し＝ロンドン為替 本日発表された８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比＋３．８％と前回および市場予想と同水準だった。エネルギー、食品、たばこを除いたコアインフレ率は３．８％から３．６％へ鈍化し、サービス価格のインフレ率も減速した。一方で、食品と非アルコール飲料の価格上昇は加速している。８月のインフレへの寄与度が最