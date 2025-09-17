鶴岡市の建設会社の経営者の男ら2人が産業廃棄物およそ4.6トンを土の中に埋め、不法投棄した疑いで17日逮捕されました。警察は、男らが数年にわたって不法投棄を繰り返していたとみて調べを進めています。廃棄物を不法投棄した疑いで逮捕されたのは鶴岡市稲生一丁目の建設会社役員・渡部勇介容疑者（78）と鶴岡市大部町の従業員・菅原晃容疑者（65）の2人です。警察によりますと2人はことし7月9日から17日までの間に鶴岡市黒川にあ