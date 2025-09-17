静岡･沼津市に住む60代の無職の女性が、SNSを通じて知り合った相手から、暗号資産による投資を勧誘されたのをきっかけに、複数回にわたり、暗号資産計約550万円相当をだまし取られる詐欺被害に遭いました。特殊詐欺の被害にあったのは、沼津市に住む60代の無職の女性です。警察によりますとこの女性は、2025年5月中旬、SNSで知り合った人物から、暗号資産を使った投資を勧誘され、9月上旬までの間に、相手に指示されるまま、複数回