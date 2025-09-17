大相撲秋場所４日目（１７日・両国国技館）――大の里は伯桜鵬の突き落としに不覚を取り、土が付いた。伯桜鵬は２場所続けて大の里から金星を挙げた。豊昇龍は阿炎の変化に落ち着いて対処し、初日から４連勝。前日初黒星を喫した琴桜は玉鷲を冷静にさばいて３勝。霧島は豪ノ山を投げ捨てて、無傷の４連勝。大関昇進を目指す若隆景は高安を寄りで退け、星を五分に戻した。新小結の安青錦は王鵬の投げに屈し、２敗。