有印公文書偽造と行使の疑いで、燕市に住む派遣社員の男（44）が16日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は去年10月に交通違反で運転免許取り消し処分を受けましたが、返納前に運転免許証をコピーして有効期限や交付年月日を偽造、今年7月に三条市内で行われた就職予定の会社の採用手続きで提出した疑いです。男は8月に無免許運転の疑いで現行犯逮捕され、その捜査の中で今回の容疑が明らかになりました。調べに対