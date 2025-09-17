家庭で余った食品を集め支援を必要としている人に届けるフードドライブの回収ボックスが、県南地区のコンビニエンスストアに設置されました。県内でも広がりを見せている支援の輪。フードロスの削減にもつながることが期待されています。フードドライブの回収ボックスが設置されたのは、コンビニ大手セブン-イレブンの県南地区の30店舗です。17日は大仙市の中心部にある店舗に関係者が集まり、記念セレモニ}