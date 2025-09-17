10月16日より放送がスタートする与田祐希主演のMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』のポスタービジュアルが公開され、あわせて櫻井海音、鈴木仁、星乃夢奈ら追加キャストが発表された。 参考：与田祐希、『死ぬまでバズってろ！！』主演に決定乃木坂46卒業後初の地上波連ドラ出演 ふせでぃによる同名漫画をドラマ化する本作は、現代のSNS社会を舞台に描くインターネットサスペンス。『日本一の最低