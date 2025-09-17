日銀が１７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４６円６６～６８銭と前営業日比２２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円６５～６９銭と同４１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１８４０～４１ドルと同０．００４６ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS