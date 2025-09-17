山形県内でがんばる高校生を応援する「青春！未来へのパスポート」です。 【写真を見る】青春！未来へのパスポート街中が舞台だ！学校の垣根を越えて集結、高校生手作り文化祭に密着（山形） 先月、学校の垣根を越えて開催された「山形まちなか文化祭」。中心となって準備を進めた高校生たちの奮闘に密着しました。 山形市の中心街で行われた「山形まちなか文化祭」。ステージあり、ゲームあり、お化