¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Í¿ÅÄÍ´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í¡ª¡ª¡Ù¡Ê10·î16Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤è¤ê¡¢¥­ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥ì¥®¥å¥éー¥­¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£Ý¯°æ³¤²»¡¢ÎëÌÚ¿Î¡¢À±ÇµÌ´Æà¤é½Ð±é·èÄê À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ÇËÅ·¹Ó¤ÊÀ¸¤­Êý¤ò¤¹¤ë²ÃºÚ»Ò¡ÊÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÅÏÊÕÌò¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯Amazon Prime¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡¢