【その他の画像・動画等を元記事で観る】 久保田利伸×TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』コラボ企画第2弾、「LOVE RAIN ～恋の雨～」リリックビデオが公開された。 ■アニメ本編の見どころを詰め込んだリリックビデオ 久保田利伸の往年の名曲を使用したリリックビデオと、『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のサム・ヤングと男性陣の2ショットを描くシチュエーションビジュアルが