Image: KODAK 懐かしのポケットカメがデジタルに！ 使い捨てカメラといえば「写ルンです」が圧倒的な知名度ですが、アメリカでは1987年にコダックの「Kodak Fling」が売られていました。横長の110フィルムを使用するので、筐体も横長の箱型でした。昔のまんまデジタル化最近のレトロブームはカメラにも来ており、「Kodak Fling」をデジカメにした「KODAK CHARMERA Keychain Digital Cam