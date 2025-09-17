17日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝146円45銭前後と、午後5時時点に比べ21銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円51銭前後と15銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース