日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4953枚だった。 ◯2025年10月限（特別清算日：10月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4953(3953) ソシエテジェネラル証券1929(1929) SBI証券 3414(1524)