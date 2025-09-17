2025年9月16日、シンガポールメディア・聯合早報は、最新の世界のイノベーション度ランキングで中国がトップ10に入ったことを報じた。記事は、世界知的所有権機関（WIPO）が9月16日に発表した25年版「グローバル・イノベーション・インデックス」のランキングを紹介している。記事によると、今年は1位スイス、2位スウェーデン、3位米国がトップ3となり、前回から順位を保ったほか、4位には前回6位だった韓国が入った。また、中国が