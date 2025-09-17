札幌市白石区東米里の交差点で2025年9月16日、自転車に乗っていた30代の男性が死亡した事故で、警察は、過失運転致死の疑いで札幌市白石区の会社員の男（65）を逮捕しました。過失運転致死の疑いで逮捕されたのは、札幌市白石区の会社員・開米良二容疑者（65）です。開米容疑者は、札幌市白石区東米里の交差点で、大型クレーン車を運転中に自転車と衝突する事故を起こし、札幌市白石区の三戸晶達さん（31）を死亡させた疑い