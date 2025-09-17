マウスコンピューターは9月17日、同社直販ECサイトにて、最大9万円値引きのPC特価セール「パソコン買い替え応援セール」を開始した。期間限定で、2025年10月8日(水)10時59分まで開催。オンライン限定のパソコン買い替え応援セール本日から10月8日(水)10時59分まで、ECサイト上にて期間限定で開催するPC特価セール。DAIVやG TUNEも対象で、主なセール対象製品は以下の通り。「mouse A4-A5U01SR-B」(mouse 14型ノートPC)https://www.