青森県などによると、17日午後、航空自衛隊三沢基地所属のF35A戦闘機2機が青森空港に相次いで緊急着陸した。けが人や被害はなかった。空港は滑走路を一時閉鎖し、民間機2機に遅れが出た。三沢基地が詳しい原因を調べている。