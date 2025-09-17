2026年9〜10月に愛知県と名古屋市で共催するアジア大会に、北朝鮮が参加したいとの希望を大会組織委員会に伝えたことが17日、関係者への取材で分かった。選手150人程度を含む260〜270人の選手団派遣を希望している。