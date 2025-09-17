ソニーは、スタンダードモデルという位置づけのスマートフォン「Xperia 10 VII（エクスペリア テン マークセブン）」を2025年9月中旬以降に発売する。広い表示領域とフロントスピーカー搭載カメラアプリの起動と撮影を同一ボタンで操作でき、構えると同時にシャッター操作が可能な「即撮りボタン」を搭載。約5000万画素・広角、約1300万画素・超広角の2眼カメラを背面に装備する。前面カメラは約800万画素。リフレッシュレート120H