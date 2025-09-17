大阪・朝日放送の新貝まゆアナウンサーが１７日、同局で行われた「ＡＢＣテレビ２０２５年秋の改編会見」に出席した。今年入社したばかりの新貝アナは、自身が出演中の朝の情報番組「おはよう朝日です」（平日・午前５時、土曜・午前６時３０分＝関西ローカル）について感想を述べた。初鳴き（テレビで初めて話すこと）について新貝アナは「その時すごく緊張していた」と振り返った。番組出演３か月をへて、「その時（初鳴